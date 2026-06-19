В "АТБ" началась "снековая распродажа": что теперь стоит почти вдвое дешевле

Ощутимая экономия будет на чипсах

В сети супермаркетов "АТБ" действуют новые акционные предложения на популярные снеки, чипсы и сухарики. Часть товаров подешевела почти на половину, поэтому покупатели могут существенно сэкономить.

Самые большие скидки получили чипсы "Своя линия" весом 110 г в шести вкусах — минус 40%. Теперь их цена составляет 31,50 грн вместо 52,80 грн, как написал "Телеграф".

Больше о скидках в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".

Также акция распространяется на большие волнистые чипсы "Своя линия" (200 г, три вкуса), которые подешевели на 38% и стоят 52,90 грн вместо 85,60 грн.

Что купить в "АТБ" со скидкой до 40%

Среди акционных товаров также слайсы "РябChick" из куриного филе со вкусом сыра Гауда (50 г), на которые действует скидка 40% и они стоят 74,90 грн, а не 126,40 грн. Чипсы MR CHIPPITO (165 г в двух вкусах) продаются дешевле на 30% – их цена составляет 84,90 грн вместо 122,90.

Кроме того, в акцию попали подешевевшие на 35% сухарики "ХрумTeam Багет". Скидки также действуют на семена подсолнуха брендов Сан Саныч и День в День — минус 35-37%.

Что подешевело в "АТБ". Фото: инофграфика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, когда охрана "АТБ" заставила показать содержимое сумки.