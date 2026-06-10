Можна зекономити майже 500 грн: в "АТБ" різко впали ціни на популярну каву

На всі чотири товари знижка сягає понад 40%

У магазинах "АТБ" стартували помітні знижки на каву та чай, і деякі позиції подешевшали майже на половину. Серед акційних товарів — популярні бренди, які часто купують щодня, тож економія може бути відчутною.

Пропозиція діє до 16 червня, тому покупцям варто звернути увагу. "Телеграф" написав, на яких товарах можна зекономити.

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Зокрема, кава Jacobs Monarch представлена одразу з кількома знижками: розчинна сублімована (190 г) подешевшала на 42% і коштує 299,90 грн замість 525 грн, а зернова (1 кг) також зі знижкою 42% — 649,90 грн замість 1135,90 грн.

Кава Carte Noire мелена (250 г) продається зі знижкою 40% — 235,44 грн замість 392,90 грн. Також зменшилась ціна на каву Чорна Карта Gold (200 г) — мінус 39%, тепер 264,51 грн замість 435,60 грн.

Окремо діє знижка майже 39% на чорний чай Alokozay (в асортименті). Акційні пропозиції доступні обмежений час — лише до середини червня.

Як подешевшали кава та чай в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зекономити в "АТБ" по максимуму.