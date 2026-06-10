Можно сэкономить почти 500 грн: в "АТБ" резко упали цены на популярный кофе

На все четыре товара скидка достигает более 40%

В магазинах "АТБ" стартовали заметные скидки на кофе и чай, и некоторые позиции подешевели почти на половину. Среди акционных товаров — популярные бренды, которые часто покупают ежедневно, поэтому экономия может быть ощутима.

Предложение действует до 16 июня, поэтому покупателям следует обратить внимание. "Телеграф" написал, на каких товарах можно сэкономить.

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе".

В частности, кофе Jacobs Monarch представлен сразу с несколькими скидками: растворимый сублимированный (190 г) подешевел на 42% и стоит 299,90 грн вместо 525 грн, а зерновой (1 кг) также со скидкой 42% — 649,90 грн вместо 1135,90 грн.

Кофе Carte Noire молотый (250 г) продается со скидкой 40% — 235,44 грн вместо 392,90 грн. Также снизилась цена на кофе Черная Карта Gold (200 г) — минус 39%, теперь 264,51 грн вместо 435,60 грн.

Отдельно действует скидка почти 39% на черный чай Alokozay (в ассортименте). Акционные предложения доступны ограниченное время только до середины июня.

Как подешевели кофе и чай в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сэкономить в "АТБ" по максимуму.