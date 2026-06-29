"Лайтова версія СРСР": Пристайко розказав, як Україна ледь не втратила незалежність

Путін заявив, що Росія нібито готова до перемовин з Україною, але на базі Стамбульських домовленостей

Якби Україна погодилася б на угоди, яка обговорювалися в Стамбулі, зараз наша країна залежала б від Москви, як Білорусь. Війни, можливо, не було б, але й незалежності — також.

Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол України, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Українській правді". Він переконаний, що у випадку реалізації Стамбульських домовленостей в Україні вже відбулися б вибори, в результаті яких до влади б прийшли сили, що виступають за взаємодію з Росією.

Вадим Пристайко

За словами Пристайка, зараз Україна б лише виглядала б незалежною державою, а насправді країною б управляла Москва.

"Або ми виглядали би як Білорусь, яка в один день вибачається перед Європою, розказує, що щось їх понесло. А на другий день насідає і розказує про "Кузькину мать" і що розташує на їхній території "Орєшнік". Це був би якщо не Радянський Союз, то якась лайтова версія, про що Путін давно мріяв", — зазначив дипломат.

Стамбульські домовленості — що про них відомо

Перші перемовини України та РФ у Стамбулі відбулися навесні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії. Домовитися тоді не вдалося (бо фактично Росія вимагала капітуляції) але з того часу глава РФ Володимир Путін згадує "Стамбульські угоди", жалкує, що їх не реалізовано та каже, що Кремль готовий до миру на тодішніх умовах.

У 2022 році переговори Росії та України були перервані та відновлені у 2025 році за участю США. У ЗМІ потрапили кілька версій проєктів протоколів щодо переговорів між Україною та Росією у квітні 2022 року в Стамбулі.

Що вимагала Росія від України:

відмовитися від вступу в НАТО;

внести зміни до своєї Конституції, додавши положення про нейтралітет, яке забороняло б Україні вступати в будь-які військові альянси, укладати військові угоди, а також розміщувати іноземні військові контингенти, інструкторів або системи озброєння в Україні;

обмежити українську армію кількістю в 85 000 солдатів, 342 танків і 519 артилерійських систем;

дальність дії українських ракет має бути обмежена 40 кілометрами, що дозволило б російським силам розгортати критично важливі системи озброєння і логістику поблизу України, не побоюючись ударів;

гарантами угоди мала виступати сама РФ, а також Китай, США, Велика Британія, Франція і Білорусь;

держави-гаранти мали б "розірвати міжнародні договори й угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України, включно з угодами про військову допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав про дивні заяви Путіна, які він зробив на передвиборчому з'їзді партії "Єдина Росія" 28 червня. Що він наговорив.