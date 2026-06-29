"Лайтовая версия СССР": Пристайко рассказал, как Украина чуть не потеряла независимость

Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, но на базе Стамбульских договоренностей

Если бы Украина согласилась на соглашения, которые обсуждались в Стамбуле, сейчас наша страна зависела бы от Москвы, как Беларусь. Войны, возможно, не было бы, но и независимости — тоже.

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Украинской правде". Он убежден, что в случае реализации Стамбульских договоренностей в Украине уже состоялись бы выборы, в результате которых к власти пришли бы силы, выступающие за взаимодействие с Россией.

Вадим Пристайко

По словам Пристайко, сейчас Украина только выглядела бы независимым государством, а на самом деле страной бы управляла Москва.

"Или мы выглядели бы как Беларусь, которая в один день извиняется перед Европой, рассказывает, что что-то их понесло. А на другой день наседает и рассказывает о "Кузькиной матери" и что разместит на их территории "Орешник". Это был бы если не Советский Союз, то какая-то лайтовая версия, о чем Путин давно мечтал", — отметил дипломат.

Стамбульские договоренности – что о них известно

Первые переговоры Украины и РФ в Стамбуле прошли весной 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России. Договориться тогда не удалось (потому что фактически Россия требовала капитуляции), но с тех пор глава РФ Владимир Путин вспоминает "Стамбульские соглашения", сожалеет, что они не реализованы и время от времени говорит, что Кремль якобы готов к миру на тогдашних условиях.

В 2022 году переговоры России и Украины были прерваны и возобновлены в 2025 году с участием США. В СМИ попали несколько версий проектов протоколов по переговорам между Украиной и Россией в апреле 2022 года в Стамбуле.

Что требовала Россия от Украины:

отказаться от вступления в НАТО;

внести изменения в свою Конституцию, добавив положение о нейтралитете, запрещающее Украине вступать в любые военные альянсы, заключать военные соглашения, а также размещать иностранные военные контингенты, инструкторов или системы вооружения в Украине;

ограничить украинскую армию в количестве 85 000 солдат, 342 танков и 519 артиллерийских систем;

дальность действия украинских ракет должна быть ограничена 40 километрами, что позволило бы российским силам развертывать критически важные системы вооружения и логистику вблизи Украины, не опасаясь ударов;

гарантами соглашения должна выступать сама РФ, а также Китай, США, Великобритания, Франция и Беларусь;

государства-гаранты должны были разорвать международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины, включая соглашения о военной помощи.

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