Чи можуть "Мадяра" та главу ГУР насправді затримати через "міжнародний розшук" Росії

Держава-агресор вже ухвалювала такі рішення до інших українців

Хоча на міжнародному рівні російське оголошення "в міжнародний розшук" начальника Головного управління розвідки України Олега Іващенка та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") буде заблоковано, воно може мати певні неприємні наслідки. "Телеграф" зібрав думки юристів, чим це може загрожувати їм під час закордонних поїздок.

Який привід вигадала РФ для оголошення Іващенка та "Мадяра" у "міжнародний розшук"

Як повідомляють росЗМІ, слідчий комітет РФ нібито встановив причетність Іващенка та Бровді до атаки на автобус з білоруськими дітьми у Брянській області РФ 17 червня. Дитяча футбольна команда з білоруського Гомеля їхала на відпочинок до російського Геленджика, автобус був атакований дроном. Росія звинуватила в ударі Україну.

Проте, за даними Генштабу ЗСУ і СБУ Україна жодних атак там не здійснювала. ЦПД заявив, що це операція Росії, щоб спровокувати Білорусь на агресивні дії проти України.

Олег Іващенко

Роберт Бровді "Мадяр"

Ніхто не виконуватиме рішення російських судів, — адвокат

Адвокат Ростислав Кравець пояснив "Телеграфу", що всі заяви РФ щодо розшуку українських військових чи будь-яких інших осіб, які пов'язані з обороною України, є виключно політичними заявами. Як показує досвід, всі такі заяви відхиляються, тому навряд чи якийсь правоохоронний орган, зокрема Інтерпол, буде займатись розшуком та затриманням Іващенка та Бровді за кордоном.

"Всі ці заяви про затримання будуть повернуті назад Росії, з огляду на те, що Росія вчинила агресію проти України і всі особи, які розшукуються Росією, фактично є захисниками України", — зазначив він.

Як показує міжнародне право, нагадав адвокат, навіть країни, які підписали Римський статут, не затримують главу РФ Володимира Путіна, відносно якого є ордер Міжнародного кримінального суду. Тим більше ніхто не виконуватиме рішення російських судів чи слідчого комітету, впевнений Кравець.

Проблеми все ж таки можливі, — юрист-міжнародник

Проте юрист-міжнародник та доцент КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв вважає, що реальність трохи складніша. Він пояснив "Телеграфу", що хоча на міжнародному рівні російське "оголошення в розшук" буде заблоковано, наслідки від нього можуть бути неприємні.

"Росіяни звернуться в Інтерпол із запитом, який, після перевірки на наявність політичної складової, буде заблокований. Вже багато разів ця процедура була застосована.

Але можна говорити і про формально-юридичний вимір. Російський запит до моменту його блокування може світитися в базах. І це призведе до затримання особи при проходженні кордону на певний час, що однозначно створить проблеми. Та і загалом будь-яка зайва увага від прикордонників навряд є чимось приємним. Особливо якщо прикордонник чи не вперше в житті стикається з такою ситуацією і таким записом при скануванні паспорта", — зазначив юрист.

Крім того, Росія в рамках співпраці з окремим державами в рамках інтеграційних об'єднань, таких як ЄврАзЕС (Євразійське економічне співтовариство), ЄАЕС (Євразійський економічний союз) тощо, може мати власні (офіційні та неофіційні) інструменти обміну інформацією щодо оголошених в розшук осіб.

"І очевидно, що тут вже йдеться про політичне рішення щодо затримання і подальшої видачі таких осіб в РФ. Тобто перед кожною закордонною поїздкою треба перевіряти рівень її співпраці з РФ. І хоч це здається очевидним, але інколи про це забувають", — резюмував Єделєв.

Інтерпол такі заяви не приймає, — нардеп

Перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат фракції "Голос" і юрист Андрій Осадчук сказав "Телеграфу", що, на його думку, українським військовим нічого не загрожує за кордоном з юридичного погляду після російського рішення про "оголошення в міжнародний розшук".

"Інтерпол такі заяви не приймає, особливо зараз", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, дипломат і політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний оцінив для "Телеграфа" погрози Мінська в бік України після удару по автобусу у Брянську. Він розповів, що насправді являють собою білоруські збройні сили.