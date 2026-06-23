Могут ли "Мадяра" и главу ГУР на самом деле задержать из-за "международного розыска" России

Государство-агрессор уже принимало такие решения в отношении других украинцев

Хотя на международном уровне российское объявление "в международный розыск" начальника Главного управления разведки Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") будет заблокировано, оно может иметь определенные неприятные последствия. "Телеграф" собрал мнения юристов, чем это может угрожать им во время заграничных поездок.

Какой повод придумала РФ для объявления Иващенко и "Мадяра" в "международный розыск"

Как сообщают росСМИ, следственный комитет РФ якобы установил причастность Иващенко и Бровди к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня. Детская футбольная команда из белорусского Гомеля ехала на отдых в российский Геленджик, автобус был атакован дроном. Россия обвинила в ударе Украину.

Однако, по данным Генштаба ВСУ и СБУ, Украина никаких атак там не осуществляла. ЦПД заявил, что это операция России, чтобы спровоцировать Беларусь на агрессивные действия против Украины.

Олег Иващенко

Роберт Бровди "Мадьяр"

Никто не будет выполнять решение российских судов, — адвокат

Адвокат Ростислав Кравец пояснил "Телеграфу", что все заявления РФ о розыске украинских военных или любых других лиц, связанных с обороной Украины, являются исключительно политическими заявлениями. Как показывает опыт, все такие заявления отклоняются, поэтому вряд ли какой-нибудь правоохранительный орган, в частности Интерпол, будет заниматься розыском и задержанием Иващенко и Бровди за границей.

"Все эти заявления о задержании будут возвращены назад России, учитывая, что Россия совершила агрессию против Украины и все разыскиваемые Россией лица фактически являются защитниками Украины", — отметил он.

Как показывает международное право, напомнил адвокат, даже страны, подписавшие Римский устав, не задерживают главу РФ Владимира Путина, в отношении которого есть ордер Международного уголовного суда. Тем более, никто не будет выполнять решения российских судов или следственного комитета, уверен Кравец.

Проблемы все же возможны, — юрист-международник

Однако юрист-международник и доцент КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев считает, что реальность несколько сложнее. Он объяснил "Телеграфу", что хотя на международном уровне российское "объявление в розыск" будет заблокировано, последствия от него могут быть неприятными.

"Россияне обратятся в Интерпол с запросом, который, после проверки на наличие политической составляющей, будет заблокирован. Уже много раз эта процедура была применена.

Но можно говорить и о формально-юридическом измерении. Российский запрос до момента его блокировки может светиться в базах. И это приведет к задержанию лица при прохождении границы на время, что однозначно создаст проблемы. Да и вообще любое излишнее внимание от пограничников вряд ли является чем-то приятным. Особенно если пограничник чуть ли не впервые в жизни сталкивается с такой ситуацией и такой записью при сканировании паспорта", — отметил юрист.

Кроме того, Россия в рамках сотрудничества с отдельными государствами в рамках интеграционных объединений, таких как ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество), ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и т.п., может иметь собственные (официальные и неофициальные) инструменты обмена информацией об объявленных в розыск лицах.

"И очевидно, что здесь уже идет речь о политическом решении по задержанию и последующей выдаче таких лиц в РФ. То есть перед каждой заграничной поездкой нужно проверять уровень ее сотрудничества с РФ. И хотя это кажется очевидным, но иногда об этом забывают", — резюмировал Еделев.

Интерпол такие заявления не принимает, — нардеп

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции "Голос" и юрист Андрей Осадчук сказал "Телеграфу", что, по его мнению, украинским военным ничего не угрожает за границей с юридической точки зрения после российского решения об "объявлении в международный розыск".

"Интерпол такие заявления не принимает, особенно сейчас", — подчеркнул нардеп.

Напомним, дипломат и политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный оценил для "Телеграфа" угрозы Минска в сторону Украины после удара по автобусу в Брянске. Он рассказал, что на самом деле представляют собой белорусские вооруженные силы.