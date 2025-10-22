"Грифони" ідеально підходять Україні? Що відомо про нові літаки та коли з'являться у нашому небі

Володимир Зеленський підписав угоду про наміри, яка дозволяє купити Україні у Швеції до 150 винищувачів Gripen

У середу, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей, який відкриває шлях для отримання Києвом серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. Україна розраховує, що майбутній контракт дасть змогу отримати щонайменше 100 таких літаків.

Угода між Києвом та Стокгольмом є початком тривалого шляху на наступні 10–15 років. Про це на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр Ульф Крістерссон.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон

Україна, зазначив Зеленський, готова виконувати все достатньо оперативно, готувати пілотів, технічні команди та інфраструктуру, щоб вже наступного року був отриманий перший реальний результат рамкових домовленостей.

Чим особливі літаки Gripen

Літак Gripen у польоті

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління JAS 39 Gripen (Грифон) виготовляє компанія Saab.

Винищувач Gripen E на заводі Saab у Лінчепінгу, Швеція

У 1997 році літак було прийнято на озброєння Повітряних Сил Швеції. Наразі існує три покоління літаків:

Gripen: A (одномісний)/B (двомісний), C/D та E/F. Вони відповідають рокам за оснащення: 90-ті, 2000-і та 2010-і роки.

Технічні характеристики Gripen:

дальність польоту — 3 200 км

максимальна швидкість — 2 204 км/год

Стеля польоту — 15 240 м

вага порожнього — 6,8 т

максимальна злітна вага – 16,5 т

розмах крил – 8,6 м;

бойовий радіус – 1500 км.

зброя — вбудована 27-мм гармата Mauser BK-27, здатна робити 1700 пострілів за хвилину

JAS 39 досить гнучкий літак у плані вибору озброєння і за бажанням замовника на нього можуть встановити ракети та авіабомби різних виробників.

Вартість літака у різних модифікаціях становить від 30–60 млн доларів за JAS 39C до 100–139 млн для JAS 39E/F.

Ульф Крістерссон та Володимир Зеленський спостерігають за польотом Gripen

У виданні Defence Express підрахували, що Україні за 100-150 Gripen E/F без озброєння доведеться, грубо кажучи, заплатити від 14,6 млрд доларів до 21,9 млрд доларів.

Чому літаки Gripen найкраще підходять Україні

Володимир Зеленський у кабіні пілота

Ці літаки чудово підходять нашій країні, вважає начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат, оскільки українські пілоти, які спеціально їздили у Швецію та проводили там ознайомчі польоти, вже опанували керування винищувачами. Також вони досить дешеві, якщо порівнювати з американською технікою. Відповідно, їхнє обслуговування також не дуже дороге.

"Це одна з найдешевших моделей", — наголосив військовий, пояснивши, що вартість льотної години на Gripen чи, скажімо, F-35, має суттєву різницю.

Окрім того, цей літак здатен використовувати ґрунтові дороги у якості польових аеродромів для дозаправки чи поповнення боєкомплекту.

"Цей літак, маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", — наголосив Ігнат.

Вартість польоту "Грифона"

Літак Gripen

Згідно з даними досліджень у 2012 році експлуатаційні витрати Gripen оцінювалися у 4 700 доларів США за годину польоту і були найнижчими серед сучасних винищувачів. Такий же час роботи F-35 A коштував 21 000 доларів США. Година польоту американського палубного винищувача F/A-18 Super Hornet коштувала від 11 000 до 24 000 доларів США, залежно від ступеня працездатності. Для французького Rafale витрати становили 16 500 доларів, а година роботи у небі спільного дітища європейців Eurofighter Typhoon, за оцінками експертів, становить 18 000 доларів.

Угода України та Швеції щодо літаків: перші жарти

Тим часом у мережі почали реагувати на підписання попередньої угоди про поставки Gripen. Шведське посольство опублікувало меми, в яких обіграли новину про літаки для України.

В одному з них на винищувачі з українським прапором сидить кіт, а на іншій картинці на літак домалювали герб-тризуб та собаку породи шиба-іну, яка є символом віртуальної спільноти NAFO (англ. North Atlantic Fella Organization — "північноатлантична організація чуваків"), що протидіє російській пропаганді в інтернеті.

Мем з кішкою

Мем з собакою

Світлини підписані "Літаки летять", що, ймовірно, є відсиланням до відомої фрази Володимира Зеленського, яку той жартома сказав у 2020 році під час відвідування дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував фото з Зеленським у кабіні винищувача.

Володимир Зеленський у кабіні літака Gripen

"Зараз посадка", — підписав світлину політик.

Нагадаємо, ще у 2023 році Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання Gripen. Проте наприкінці 2024 року у Швеції вирішили до кінця війни не відправляти Україні винищувачі.