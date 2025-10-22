"Грифоны" идеально подходят Украине? Что известно о новых самолетах и когда появятся в нашем небе

Владимир Зеленский подписал соглашение о намерениях, позволяющее купить Украине у Швеции до 150 истребителей Gripen

В среду, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей, которое открывает путь для получения Киевом серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen. Украина рассчитывает, что будущий контракт позволит получить не менее 100 таких самолетов.

Соглашение между Киевом и Стокгольмом является началом продолжительного пути на следующие 10–15 лет. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер Ульф Кристерссон.

Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон

Украина, отметил Зеленский, готова выполнять все достаточно оперативно, готовить пилотов, технические команды и инфраструктуру, чтобы уже в следующем году был получен первый реальный результат рамочных договоренностей.

Чем особен самолет Gripen

Самолет Gripen в полете

Многоцелевой истребитель четвертого поколения JAS 39 Gripen (Грифон) производит компания Saab.

Истребитель Gripen E на заводе Saab в Линчепинге, Швеция

В 1997 году самолет был принят на вооружение воздушных сил Швеции. В настоящее время существует три поколения самолетов:

Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Они отвечают годами за оснащение: 90-е, 2000-е и 2010-е годы.

Технические характеристики Gripen:

дальность полета — 3 200 км

максимальная скорость — 2 204 км/ч

потолок полета – 15 240 м.

вес пустого — 6,8 т

максимальный взлетный вес – 16,5 т

размах крыльев – 8,6 м;

боевой радиус – 1 500 км.

оружие — встроенная 27-мм пушка Mauser BK-27, способная производить 1700 выстрелов в минуту

JAS 39 достаточно гибкий самолет в плане выбора вооружения и по желанию заказчика на него могут установить ракеты и авиабомбы разных производителей.

Стоимость самолета в разных модификациях составляет от 30–60 млн долларов за JAS 39C и до 100–139 млн для JAS 39E/F.

Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский наблюдают за полетом Gripen

В издании Defence Express подсчитали, что Украине за 100-150 Gripen E/F без вооружения придется, грубо говоря, заплатить от 14,6 млрд долларов до 21,9 млрд долларов.

Почему самолеты Gripen лучше всего подходят Украине

Владимир Зеленский в кабине пилота

Эти самолеты прекрасно подходят нашей стране, считает начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат, поскольку украинские пилоты, специально ездившие в Швецию и проводившие там ознакомительные полеты, уже овладели управлением истребителями. Также они достаточно дешевы, если сравнивать с американской техникой. Соответственно, их обслуживание тоже не очень дорого.

"Это одна из самых дешевых моделей", — подчеркнул военный, объяснив, что стоимость летного часа на Gripen или, скажем, F-35, имеет существенную разницу.

Кроме того, самолет может использовать грунтовые дороги в качестве полевых аэродромов для дозаправки или пополнения боекомплекта.

"Этот самолет, имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", — подчеркнул Игнат.

Стоимость полета "Грифона"

Самолет Gripen

Согласно данным исследований в 2012 году, эксплуатационные расходы Gripen оценивались в 4700 долларов США за час полета и были самыми низкими среди современных истребителей. Такое же время работы F-35 A стоило 21 000 долларов США. Час полета американского палубного истребителя F/A-18 Super Hornet стоил от 11 000 до 24 000 долларов США, в зависимости от степени работоспособности. Для французского Rafale расходы составляли 16 500 долларов, а час работы в небе совместного детища европейцев Eurofighter Typhoon, по оценкам экспертов, составляет 18 000 долларов.

Соглашение Украины и Швеции по самолетам: первые шутки

Между тем, в сети начали реагировать на подписание предварительного соглашения о поставках Gripen. Шведское посольство опубликовало мемы, в которых обыграли новость о самолетах для Украины.

В одном из них на истребителе с украинским флагом сидит кот, а на другой картинке на самолет дорисовали герб-тризуб и собаку породы шиба-ину, которая является символом виртуального сообщества NAFO (англ. North Atlantic Fella Organization — "северноатлантическая организация чуваков"), противодействующей российской пропаганде в интернете.

Мэм с кошкой

Мэм с собакой

Фотографии подписаны "Самолеты летят", что, вероятно, является отсылкой к известной фразе Владимира Зеленского, которую тот в шутку сказал в 2020 году во время посещения детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал фото с Зеленским в кабине истребителя.

Владимир Зеленский в кабине самолета Gripen

"Сейчас посадка", — подписал фотографию политик.

Напомним, еще в 2023 году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen. Однако в конце 2024 года в Швеции решили до конца войны не отправлять Украине истребители.