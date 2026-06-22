"Вони показилися": кияни пересварилися через траву

У Європі відходять від практики коротко скошувати зелень

Кияни сваряться через скошування трави. Люди розділилися на два табори — однім подобаються зелені зони з травою та дикорослими квітами біля будинків, інші бачать в цьому загрозу.

Дискусії розгорілися під публікацією киянки Злати Варваровської. Вона розповіла, що розговорилася з трактористом, який приїхав косити траву.

Так виглядав газон до скошування. Фото: facebook.com/varvarovsky.z

У траві квітнули дикорослі квіти. Фото: facebook.com/varvarovsky.z

За його словами, кияни подають скарги в "Зеленбуд" і КМДА, якщо траву не скошено. Коли накопичується 5-6 скарг, на цю адресу приїздить трактор та скошує траву.

"А я стояла там і розревілась. Мені так подобалось тут гуляти. От що з людьми?", — пише киянка.

Трактор буквально "голить" газон. Фото: facebook.com/varvarovsky.z

Чи скошують траву "під нуль" у Європі

Вона додала відповідь ШІ про європейські практики щодо трави у місті. За даними штучного інтелекту, там давно відмовилися від практики суцільного скошування.

Коротко скошують траву лише на газонах в центрі, дитячих майданчиках та в зонах відпочинку, де люди лежать на траві. Водночас розв’язки, схили, набережні та околиці парків — перетворюють на міські луки. Там косять всього 1–2 рази на рік — коли квіти вже відцвіли і скинули насіння в ґрунт на наступний рік.

​

Європейська практика пов'язана з тим, що висока трава рятує міста від екстремальної спеки, знижуючи температуру на кілька градусів. Крім того, такий газон утримує вологу в ґрунті, затримує пил і зберігає бджіл та птахів.

Що кажуть противники та прихильники високої трави на газонах

Під публікацією розгорілися справжні дебати. Дехто аргументує необхідність косити траву тим, що інакше в ній будуть розмножуватися кліщі, а сама вона перетвориться на сухостій.

"Якщо її не косити зовсім, ця травичка буде мені по шию. Не перебільшую. Буде 150 см. Дуже "зручно, естетично" та на радість енцефалітному кліщу. Й труїти його постійно навантаження на печінку жителів міста, а також для тварин, бо котам та собакам вже дають дозу препаратів або на холку, або у вигляді нашийника. Разом з протруєнням середовища це вже буде передоз", — пише одна з коментаторок.

"Некошена трава перетвориться на високий трав'яний сухостій", — додає інша.

Інші ж підтримують авторку допису. Їхні аргументи — острівець природи посеред міста підіймає настрій. Також в ній утворюється екосистема, мешканці якої страждають від скошування.

"Коли дивлюсь на некошену природну ділянку, починаю посміхатись, настрій піднімається сам собою … Хочеться зупинись і роздивлятись, гуляти вздовж. Відчувається літо. Коли дивлюсь на рівно підстрижену траву — жодних емоцій, хочеться швидше пройти мимо", — пишуть у мережі.

"В тій траві цілий маленький світ. Був. А тепер переповзе чи повмирає якщо нема куди дітися. Людиська такі не хочуть берегти природу. Їм треба ідеальна картинка, дарма, що вона без душі, мертва як той бетон", — додає інша коментаторка.

"Та вони останнім часом показилися з тією травою… Сміття, купу піску, занедбані тротуари ніхто не бачить, а нещасні квіти косять з квітня по жовтень", — пише жителька міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві є "міст-вбивця". Де він знаходиться та як забрав вже десятки життів.