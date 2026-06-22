"Они подурели": киевляне перессорились из-за травы

В Европе отходят от практики коротко скашивать зелень

Киевляне ссорятся из-за скашивания травы. Люди разделились на два лагеря – одним нравятся зеленые зоны с травой и дикорастущими цветами у домов, другие видят в этом угрозу.

Дискуссии разгорелись под публикацией киевлянки Златы Варваровской. Она рассказала, что разговорилась с трактористом, приехавшим косить траву.

Так выглядел газон до покоса. Фото: facebook.com/varvarovsky.z

В траве цвели дикорастущие цветы. Фото: facebook.com/varvarovsky.z

По его словам, киевляне подают жалобы в "Зеленстрой" и КГГА, если трава не скошена. Когда накапливается 5-6 жалоб, на этот адрес приезжает трактор и скашивает траву.

"А я стояла там и разревелась. Мне так нравилось здесь гулять. Вот что с людьми?", — пишет киевлянка.

Трактор буквально "бреет" газон. Фото: facebook.com/varvarovsky.z

Скашивают ли траву "под ноль" в Европе

Она добавила ответ ИИ о европейских практиках относительно травы в городе. По данным искусственного интеллекта, там давно отказались от сплошного скашивания.

Коротко косят траву только на газонах в центре, детских площадках и зонах отдыха, где люди лежат на траве. В то же время развязки, склоны, набережные и окрестности парков превращают в городские луга. Там косят всего 1-2 раза в год – когда цветы уже отцвели и сбросили семена в почву на следующий год.

​Европейская практика связана с тем, что высокая трава спасает города от экстремальной жары, снижая температуру на несколько градусов. Кроме того, такой газон удерживает влагу в почве, задерживает пыль и сохраняет пчел и птиц.

Что говорят противники и поклонники высокой травы на газонах

Под публикацией разгорелись настоящие дебаты. Некоторые аргументируют необходимость косить траву тем, что иначе в ней будут размножаться клещи, а сама она превратится в сухостой.

"Если ее не косить совсем, эта травка будет мне по шею. Не преувеличиваю. Будет 150 см. Очень "удобно, эстетично" и на радость энцефалитному клещу. И травить его постоянно — нагрузка на печень жителей города, а также для животных, потому что котам и собакам уже дают дозу препарата или на холку или в виде ошейника. Вместе с протравливанием среды это уже будет передоз", — пишет одна из комментаторов.

"Некошеная трава превратится в высокий травяной сухостой", — добавляет другая.

Многие поддерживают автора публикации. Их аргументы – островок природы посреди города поднимает настроение. Также в ней образуется экосистема, обитатели которой страдают от скашивания.

"Когда смотрю на некошеный природный участок, начинаю улыбаться, настроение поднимается само собой... Хочется остановиться и разглядывать, гулять вдоль. Чувствуется лето. Когда смотрю на ровно подстриженную траву — никаких эмоций, хочется поскорее пройти мимо", — пишут в сети.

"В той траве целый мирок. Был. А теперь переползает или умирает если некуда деться. Люди такие не хотят беречь природу. Им нужна идеальная картинка, даром, что она без души, мертвая как тот бетон", — добавляет другая комментатор.

"Да они в последнее время подурели с этой травой… Мусор, кучи песка, заброшенные тротуары никто не видит, а несчастные цветы косят с апреля по октябрь ", — пишет жительница города.

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