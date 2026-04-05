Як із фільму: над Києвом зійшло гігантське сонце, Ян Доброносов показав незвичайні фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цього дня у столиці малохмарно, що посилило відчуття ясного та світлого початку дня
Вранці 5 квітня, у Вербну неділю жителі Києва могли спостерігати неймовірно гарний світанок. Величезний, яскраво-жовтий диск сонця, трохи прикритий хмарами, повільно здіймався над силуетами міста.
Відповідні фотографії зробив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Світанок цього дня виглядав майже сюрреалістично — ніби гігантська вогненна куля плавно сходила з-за обрію.
Легкі і в той же час чіткі лінії хмар додали фотографіям динаміки і зробили їх схожими на акварельні картини.
За прогнозами погоди, цього дня у столиці малохмарно, що посилило відчуття ясного та світлого початку дня. Температура повітря близько +10 ° C, легкий західний вітер — ідеальні умови для надзвичайно гарного світанку.
Такі знімки нагадують нам, що навіть серед міської метушні завжди є моменти, коли природа бере гору та окрилює місто своєю неймовірною красою.
