Разрезанное авокадо не почернеет: проверьте, пользуетесь ли вы этим методом

Авокадо давно стало одним из самых популярных продуктов среди украинцев — его добавляют в салаты, тосты, соусы и подают к завтракам.

В то же время многие сталкиваются с одинаковой проблемой: уже через несколько часов после разрезания мякоть темнеет, теряя аппетитный вид и часть вкусовых свойств. Чаще всего для хранения используют лимонный сок или соль, однако специалисты говорят, что существует более эффективный способ. Об этом говорится на портале "okdiario".

Главный секрет состоит в максимальном ограничении контакта авокадо с воздухом. Именно кислород запускает процесс окисления, из-за которого мякоть быстро темнеет. Поэтому наилучшим домашним методом считается плотное заделывание половинки авокадо пищевой пленкой так, чтобы она максимально прилегала к поверхности плода. Особенно хорошо работает способ, когда в половинке остается косточка – она дополнительно защищает центральную часть мякоти от контакта с воздухом.

Эксперты обращают внимание, что популярные методы с лимоном или оливковым маслом действительно могут немного замедлять потемнение, однако способны изменять вкус или текстуру продукта. Герметичное хранение позволяет дольше сохранить природный вкус авокадо без посторонних привкусов.

Еще один совет – хранить фрукт в холодильнике только после того, как его поверхность будет полностью изолирована от воздуха. Если авокадо уж очень спелое, его советуют сразу превратить в гуакамоле или пасту для тостов: в измельченном виде продукт можно хранить под плотным слоем пищевой пленки.

Специалисты отмечают: именно доступ кислорода, а не отсутствие соли или лимона является главной причиной быстрого потемнения авокадо. Поэтому правильное хранение может значительно продлить свежесть продукта даже после разрезания.