Ушел из политики, похудел и изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит Гройсман и чем он занимается

Премьер-министр ушел в отставку после выборов Зеленского

Владимир Гройсман — известный украинский политик, который при Порошенко возглавлял правительство. После 2019 года он ушел в отставку и пропал из медийного пространства. За это время политик сильно изменился, похудел и отрастил бороду.

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Владимир Гройсман, как он изменился и чем теперь занимается.

Владимир Гройсман, когда был премьер-министром. Фото: Getty Images

Владимир Гройсман — что о нем известно?

Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице, сейчас ему 47 лет. Он походит из интеллигентной еврейской семьи — его отец был гендиректором винницкого рынка "Юность" и уже с 14 лет будущий политик подрабатывал в семейном бизнесе.

После школы Гройсман окончил Винницкий институт региональной экономики и управления и Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "менеджмент организаций". В 2004 году он стал самым молодым мэром Винницы — на тот момент ему было всего 27 лет. На должности городского главы Владимир Борисович работал 10 лет — до 2014 года.

Как изменился Гройсман после ухода из большой политики

После этого он перебрался в Киев, где стал вице-премьер-министром по вопросам регионального развития, строительства и ЖКХ. В период с ноября 2014 года до апреля 2016-го Гройсман был председателем Верховной Рады Украины. А сразу после этого возглавил правительство аж до 2019 года.

После отставки с поста премьер-министра Украины он основал собственную партию "Украинская стратегия Гройсмана", однако ее деятельность была приостановлена в 2022 году, когда началась полномасштабная война в Украине.

Гройсман в 2019 году обосновал свою партию

Где сейчас Гройсман и как он выглядит

После ухода из большой политики Владимир Гройсман сильно изменился внешне. На свежих фотографиях в соцсетях можно увидеть, что бывший премьер сильно похудел, отрастил густую бороду и сменил стиль в одежде. На смену строгим классическим костюмам пришли джинсы, свитера и жилетки.

После начала войны Гройсман возглавил координационный гуманитарный штаб

По некоторым данным из сети, Гройсман сейчас живет в Киеве и занимается гуманитарной и консультативной деятельности в условиях войны. В начале большой войны он возглавил Межрегиональный координационный гуманитарный штаб в Виннице, который занимался помощью военным и гражданским. При этом он избегает публичности и не заявляет о возвращении в большую политику.

Так Гройсман выглядит сейчас

