Пішов з політики, схуд і змінився до невпізнання: як зараз виглядає Гройсман і чим він займається

Прем’єр-міністр пішов у відставку після виборів Зеленського

Володимир Гройсман — відомий український політик, який за Порошенка очолював уряд. Після 2019 року він пішов у відставку та зник із медійного простору. За цей час політик сильно змінився, схуд і відростив бороду.

"Телеграф" розповідає, де зараз Володимир Гройсман, як він змінився та чим тепер займається.

Володимир Гройсман, колись був прем’єр-міністром. Фото: Getty Images

Володимир Гройсман – що про нього відомо?

Володимир Гройсман народився 20 січня 1978 року у Вінниці, зараз йому 47 років. Він походить із інтелігентної єврейської родини — його батько був гендиректором вінницького ринку "Юність" і вже з 14 років майбутній політик підробляв у сімейному бізнесі.

Після школи Гройсман закінчив Вінницький інститут регіональної економіки та управління та Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "менеджмент організацій". У 2004 році він став наймолодшим мером Вінниці — на той момент йому було лише 27 років. На посаді міського голови Володимир Борисович працював 10 років – до 2014 року.

Як змінився Гройсман після виходу з великої політики

Після цього він перебрався до Києва, де став віце-прем’єр-міністром з питань регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. У період із листопада 2014 року до квітня 2016-го Гройсман був головою Верховної Ради України. А одразу після цього очолив уряд аж до 2019 року.

Після відставки з посади прем’єр-міністра України він заснував власну партію "Українська стратегія Гройсмана", проте її діяльність було призупинено у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні.

Гройсман у 2019 році заснував свою партію

Де зараз Гройсман і як він виглядає

Після виходу з великої політики Володимир Гройсман сильно змінився зовні. На свіжих фотографіях у соцмережах можна побачити, що колишній прем’єр сильно схуд, відростив густу бороду і змінив стиль одягу. На зміну строгим класичним костюмам прийшли джинси, светри та жилети.

Після початку війни Гройсман очолив координаційний гуманітарний штаб

За деякими даними з мережі, Гройсман зараз живе у Києві та займається гуманітарною та консультативною діяльністю в умовах війни. На початку великої війни він очолив Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у Вінниці, який займався допомогою військовим та цивільним. При цьому він уникає публічності та не заявляє про повернення у велику політику.

Так Гройсман виглядає зараз

