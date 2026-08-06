Кофе в "АТБ" стоит вдвое меньше обычного: какие марки успеть купить на этой неделе

Отдельные товары на этой неделе подешевели почти на 50%

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В сети супермаркетов "АТБ" на этой неделе стартовали масштабные акции на кофе и чай. Как сообщает сеть, отдельные позиции можно приобрести со скидками до 50%, а выгодные предложения действуют на популярные бренды кофе.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" – В "АТБ" стартовала недельная распродажа: какие товары подешевели вдвое

Больше всего на этой неделе подешевел натуральный жареный молотый кофе Himmel Kaffee Platin (250 г). Ее продают со скидкой 50% — за 144,90 грн. Почти вдвое дешевле можно приобрести и зерновый кофе Ambassador Majestic (1 кг), который стоит 538,90 грн вместо обычной цены благодаря скидке 49%.

К таким скидкам стоит присмотреться

Выгодные предложения действуют и на продукцию бренда "Чорна Карта". Растворимый кофе Gold (200 г) продается за 240,90 грн, а молотый "Арабика" (230 г) — за 134,50 грн. Обе позиции можно приобрести со скидкой 43% по 11 августа.

Любители Nescafe также могут сэкономить. Растворимая гранулированная Nescafe Classic (230 г) стоит 218,50 грн, а сублимированная Nescafe Gold доступна в двух форматах: 200 г – за 282,50 грн, 280 г – за 381,90 грн. На все эти товары действуют 40% скидки до 11 августа.

Акции будут действовать в течение недели

Среди других акционных позиций — молотый кофе MacCoffee Espresso Forte (250 г), который продается за 119,52 грн со скидкой 39%.

Следует учитывать, что часть акций действует только до 11 августа, поэтому желающим сэкономить на популярных напитках не стоит откладывать покупки до последнего дня.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", если кофе не такой, как в кофейне, проверьте, сколько граммов вы насыпаете на чашку.