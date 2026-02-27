Мир за будь-яку ціну? Чим українці готові поступитися, аби закінчилася війна (опитування)

Курс України на членство в НАТО вважають принциповим 48,6% респондентів

Більшість українців (62,7%) в рамках можливої мирної угоди з Росією не готова поступитися контролем над Донбасом. Проте 26,4% опитаних готові віддати регіон Росії в обмін на мир.

Що треба знати:

51,8% опитаних заявили, що вірять у перемогу України у війні проти Росії

Лише 2,9% українців вважають, що влада успішно веде переговори зі США, ЄС та Росією

За вступ до НАТО на референдумі готові проголосувати 71,3% респондентів

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центр Разумкова. Респондентам дали кілька аспектів можливої мирної угоди та попросили відповісти, в яких з них можна поступатися заради підписання угоди, а в яких ні.

73,1% опитаних вважають, що не можна поступатися реальними гарантіями безпеки України. 19,7% готові від них відмовитися, ще 7,2% українців важко відповісти на це питання.

Майже подібний результат відповіді на питання чи можна погодитися на відсутність допомоги в економічному відновленні України. Готові поступитися цим лише 19,7%, натомість 73,3% вважають, що допомога у відновленні України обов'язкова має бути у мирній угоді. Важко відповісти — 7%.

69,3% опитаних виступили за обов'язкове внесення до мирної угоди пункту про стягнення з Росії репарацій на користь України. 23% готові цим поступитися.

Також переважна більшість (72%) вважають, що в угоді має бути відображено відповідальність Росії за воєнні злочини. 21,5% готові на те, що цього пункту не буде.

Більшість українців заради мирної угоди з РФ не готові поступитися вступом у Євросоюз та НАТО. Водночас саме на ці питання було найбільше відповідей "важко відповісти".

Курс України на членство в ЄС : готові поступитися - 40,2%; не можна поступатися — 47,9%; 11,9% — важко відповісти.

Курс України на членство в НАТО: готові поступитися — 38,3%; не можна поступатися — 48,6; 13% — важко відповісти.

Чим українці готові поступитися заради мирної угоди з РФ, результати опитування

Раніше "Телеграф" розповідав, що держсекретар США Марко Рубіо попередив, що терпець президента Штатів Дональда Трампа щодо переговорів про мир в Україні може урватися. Він не буде довго чекати поки сторони домовляться, хоча зараз Білий дім не налаштований виходити з процесу.