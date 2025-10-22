Субсидии уже пересчитали: кто получит автоматически, а кому нужно бежать в ПФУ

Субсидия покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом. Какие документы подать, чтобы получить ее уже за ноябрь 2025 года

В Украине продолжают предоставлять субсидии на отопительный период. С 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Расчет производится с учетом продолжительности отопительного периода — с 16 октября по 15 апреля.

При назначении помощи учитываются доходы последнего полугодия за исключением потерявших работу и пенсионеров. Для большинства граждан обновление произошло автоматически, в том числе и для домохозяйств, у которых в летний период субсидия составляла 0,00 грн. Заявление, декларацию и другие документы на получение жилищной субсидии можно предоставить несколькими способами. Их можно разделить на личное и дистанционное.

Отдельным категориям украинцев нужно лично подать документы. Это:

граждане, которые обращаются впервые

те, у кого изменился состав семьи или перечень жилищно-коммунальных услуг

или перечень жилищно-коммунальных услуг люди, которым ранее не назначили субсидию из-за задолженности, но долг уже погашен, реструктуризирован или обжалован в суде.

Лично подать документы

через сервисный центр Пенсионного фонда (в любом отделении по Украине)

уполномоченному должностному лицу в исполнительном органе территориального совета своей общины

в ЦНАПе.

Дистанционно подать документы

почтой в отделение ПФУ

через вебпортал "Дия"

через мобильное приложение ПФУ

через веб-портал Пенсионного фонда.

Какие документы могут потребоваться

Кроме заявления и декларации, при необходимости могут требоваться:

договор аренды жилья — если заявитель проживает не в собственной квартире

копия договора о реструктуризации долга — если задолженность погашена или оформлено соответствующее соглашение

справка ВПЛ – если человек обращается по месту фактического проживания.

Доходы, учитывающие

При расчете субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Для пенсионеров в расчет берется начисленная пенсия за август 2025 года.

Когда назначат субсидию

Если документы поданы с 1 октября по 30 ноября, субсидия будет начислена с начала отопительного сезона. В случае подачи позже выплаты назначают с месяца обращения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно заранее самостоятельно посчитать субсидию, которую вам предоставят. Для ВПЛ также в Украине предусмотрена возможность получить субсидию на оплату квартиры, но из-за необходимости иметь официальные договоры услуга пока не пользуется большим спросом.