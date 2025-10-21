"Лучше я съем мухомор": в сети показали очень ядовитый гриб, который нашли в Украине (фото)

Свинушка считается несъедобным грибом

Грибы в Украине удивляют разнообразными формами и цветами, например, строфария сине-зеленая. А в Днепре жительница нашла ядовитый гриб под названием свинушка тонкая.

В сообществе "Грибники Днепра" пользователь сети распространила фото гриба и поинтересовалась, какой это вид. Оказалось, что это тонкая свинушка, которая растет у корней лиственных и хвойных деревьев. Пользователи сети отметили, что гриб опасен.

"Свинушка тонкая, есть нельзя. Один человек сказал: если передо мной будет тонкая свинушка и мухомор, лучше я съем мухомор. Выбирать вам".

"Свинушка. Лучше не употреблять, отравляет постепенно".

"Это свинушки, принадлежащие к ядовитым и несъедобным грибам".

Скриншот из сообщества "Грибники Днепра"

Гриб еще называют "свинка", "свинья" или "свиной гриб". Коричневая "шапочка" достигает 12-15 сантиметров в диаметре, иногда более 30 сантиметров. Она мясистая, имеет выпуклую форму и закрученные края.

Свинушка тонкая, фото Наты Шульги

Молодая свинушка обычно имеет сухую поверхность, а взрослая – влажную и гладкую. Мякоть гриба уплотнена и мягка. Ее цвет варьируется от бледно-желтого до коричневого. При нажатии и разрезании гриб начинает темнеть. Ножка свинушки – короткая и книзу суженная. Гриб не имеет насыщенного запаха.

Свинушка тонкая имеет коричневую окраску, фото Наты Шульги

Свинушку находят во влажных и затененных местах. Иногда ее можно увидеть на стволах деревьев. Чаще всего свинушка растет группами, а одиночно редко. Урожай грибов собирают с июня по октябрь.

Свинушка тонкая растет группами, фото Наты Шульги

Раньше свинушку считали условно-съедобным грибом. Однако впоследствии учёные выяснили, что гриб содержит токсичные белки, которые не разрушаются во время термической обработки. Опасные вещества накапливаются в организме постепенно и вызывают проблемы со здоровьем. Поэтому свинушка является ядовитым грибом.

