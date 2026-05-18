Ловушка Орбана: как Венгрия использует нацменьшинства в политических играх против Украины

Адвокационный менеджер по европейской интеграции Центра прав человека ZMINA Анастасия Дацив — о том, как работает венгерская модель для национальных меньшинств

Одно из давних препятствий на евроинтеграционном пути Украины — вопрос обеспечения прав национальных меньшинств, который чаще и громче всего поднимал Будапешт (по меньшей мере до недавних пор, когда на первый план вышла проблема поставки российских энергоносителей).

Интересен в этом контексте одиннадцатый пункт из списка требований, переданного Украине в январе 2024 года министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Содержание его заключается в "обеспечении политических прав венгров", что также поднимает вопрос представительства венгерского меньшинства в Верховной Раде Украины.

Сама же Венгрия, на первый взгляд, может отличиться прогрессивным законодательством в сфере обеспечения прав национальных меньшинств, ведь предусматривает их представительство в парламенте. Это создает впечатление обоснованности и симметричности требований к Украине. Однако недавние выборы у наших венгерских соседей показывают, как на самом деле используются национальные меньшинства во внутренней политике Венгрии – скорее для политических целей, а не как механизм представительной демократии.

Место национальных меньшинств в избирательной системе Венгрии

Избирательная система Венгрии претерпела значительные изменения после реформ, начатых в 2011 году правительством партии Фидес (уг. Fidesz) во главе с Виктором Орбаном. Хотя официальной целью было упрощение избирательного процесса, новая модель одновременно создала условия, способствующие стабильности руководящей силы.

Одним из нововведений было предоставление доступа национальным меньшинствам в парламент. Их органы самоуправления могут формировать свои списки кандидатов, за которых граждане Венгрии, внесенные в реестр избирателей — представителей нацменьшинств, могут голосовать. Однако если эти граждане решили голосовать по такому списку, они не могут голосовать по общим партийным спискам.

В отличие от практик других европейских стран, в частности Словении, венгерская модель не предусматривает множественного избирательного права. В результате это создает неравенство в реализации избирательных прав: граждане вынуждены выбирать между участием в общенациональном политическом процессе и поддержкой представительства своего меньшинства.

В большинстве случаев избранные кандидаты от меньшинств получают статус так называемых спикеров, которые выполняют лишь представительную роль и не имеют права голоса в парламенте. Теоретически возможно получить и полноценный депутатский мандат, однако этот "лучший" вариант требует получения минимум четверти среднего количества голосов, необходимых для стандартного мандата по партийному списку (в среднем 23 тысячи голосов). Происходило такое только дважды – в 2018-м и 2022 году, когда самоуправление немцев в Венгрии смогло преодолеть порог и получило полноправного представителя своего меньшинства в парламенте.

Уроки выборов 2026 года

Последние выборы в Венгрии продемонстрировали, как формально широкие права национальных меньшинств баллотироваться в парламент могут использоваться политически чувствительным способом. В частности, ключевым фактором является сбор с начала 2000-х годов данных об избирателях – так называемого списка Кубатова, названного в честь тогдашнего руководителя партии Fidesz – Габора Кубатова, то есть базы данных политических преференций электората, которую, согласно заявлениям оппозиции, Фидес использовала для политической мобилизации и влияния на граждан.

Хотя правительство убеждало в легальности такого реестра, ведь там якобы содержатся только данные об электорате партии, десятилетиями шли дебаты о нарушении защиты персональных данных, которое создает наличие такой информации в правительстве. Причиной является то, что, как утверждали независимые расследовательные медиа и оппозиционеры, в частности Акош Хадхази , эта база данных содержала всю информацию о гражданах, позволяла правительству отслеживать их предпочтения и "общаться" с неопределенными избирателями или сторонниками оппозиции.

Именно Хадхази в этом году освещал случаи использования списка Кубатова для манипуляций в голосовании представителей национальных меньшинств в пользу Fidesz. К примеру, в городе Вац избиратель, желавший отдать голос за оппозицию, проявил себя в списке греческого национального меньшинства. Поскольку руководство города оппозиционное, была ответная реакция, зафиксированы нарушения и составлен протокол. И хотя избирателя перенесли в общий список, проголосовать он в этом году таки не смог.

Пользователи социальных сетей тоже сообщали о подобных случаях. В городе Ноград избирателя занесли в ромское нацменьшинство и отказались исправлять ошибку и составлять протокол о нарушении, потому что местные власти лояльны к Fidesz. Такое же произошло с мужчиной, который хотел голосовать в Нидерландах, где проживает уже 14 лет. И это не изолированные случаи, а лишь несколько из тех, которые получили наибольшую огласку в соцсетях.

Были и новости наоборот о давлении правительства на ромов регистрироваться в списках национальных меньшинств. Целью было обеспечение полноправного места ромского представителя в парламенте, поддерживающего Fidesz, поскольку такие организации обычно зависимы от правительства. Хотя 45 тысяч ромов и зарегистрировались в соответствующем списке, они не отдали необходимое количество голосов за своего кандидата, чтобы он вошел в парламент.

Представительство как формальность?

В итоге венгерская модель создает ситуацию, которую можно описать как "представительство без полноценного представительства". Хотя национальные меньшинства формально интегрированы в парламентскую систему, их реальное политическое влияние ограничено как через избирательные правила, так и через институциональный дизайн этой модели.

Таким образом, требование о политическом представительстве в Верховной Раде венгерского меньшинства кажется чрезмерным со стороны государства, которое само построило такую форму участия только для собственной выгоды. Но, вероятно, именно в этом смысл – иметь возможность везде изменить баланс сил в свою пользу с помощью "ручных" представителей, независимо от того, парламент ли это Венгрии или другого государства, каким бы многочисленным собственное национальное меньшинство там ни было.

Копенгагенский тест: права нацменьшинств на пути в ЕС

Следует подчеркнуть, что хотя требования Венгрии подвергаются критике, а ее собственная модель не является идеальным примером для подражания, это не означает отсутствия проблем в сфере защиты прав национальных меньшинств в Украине. Учитывая предыдущие и потенциальные будущие замечания со стороны других стран — членов Евросоюза, дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере будет оставаться важным элементом евроинтеграционного процесса.

Обеспечение национальным меньшинствам возможностей сохранять свою культуру, язык и идентичность без дискриминации критически важно не только в контексте двусторонних споров. Это также напрямую связано с выполнением Копенгагенских критериев, полное соответствие которым как раз и является предпосылкой членства в ЕС.

Следовательно, вопрос защиты прав национальных меньшинств является неотъемлемой составляющей евроинтеграционного процесса любого государства. Дальнейшее налаживание венгерско-украинских отношений в этой сфере не станет прецедентом, а скорее закономерностью, характерной для европейских государств, издавна практиковавших такой подход для обеспечения принципа добрососедства.

Материал подготовлен центром прав человека ZMINA при поддержке Европейского Союза и Международного фонда "Возрождение" в рамках совместной инициативы "Вступаем в ЕС вместе". Материал представляет позицию авторов и не обязательно отображает позицию Европейского Союза или Международного фонда "Возрождение".